Da det amerikanske collegebasketballhold St. Bonaventure University kunne juble over en vigtig sejr, blev euforien afbrudt af en voldsom hændelse.

Holdet havde netop vundet en plads i NCAA-turneringen March Madness med en sejr over VCU. I turneringen spiller de 68 bedste collegehold i USA en knockoutturnering, hvor vinderen kan kalde sig amerikanske collegemestre i basketball.

Men i øjeblikket, hvor buzzeren lød, og holdet kunne juble ud mod de fremmødte tilskuere, opstod der en bizar situation bag spillerne.

En studerende fra universitet, der filmede det stolte øjeblik, blev pludselig overfaldet af en sikkerhedsvagt. Vagten tog kvælertag på videomanden, der var helt uforståelig over for det voldsomme overfald.

Context to this photo, which was taken moments after the conclusion of the A10 Championship game between St. Bonaventure and VCU... pic.twitter.com/vSoXZSQ4gh — Griffin Quinn (@griffinpquinn) March 14, 2021

Et foto forevigede det bizarre øjeblik. Griffin Quinn, som tog det nu virale foto, forklarer, at han ikke kender videomanden, men at den studerende bevægede sig rundt om banen under kampen og filmede dele af spillet.

Ifølge Griffin Quinn var flere medier tildelt pladser til kampen, men det var fra tribunerne. Derfor mener han, at sikkerhedsvagten forvekslede videomanden med en af de mediepersoner, der nu skyndte sig ind på banen efter kampen. Det var nemlig forbudt.

Sikkerhedsvagten slap grebet fra den studerende, da personale fra universitet forsikrede, at han var en del af deres stab.

Billedet gik viralt på de sociale medier, hvor blandt andet tv-værten Jeff Eisenband kaldte fotoet for »et af de mest bizarre sportsfotos, man nogensinde vil komme til at se«.

This is sick.... 1. The choke hold is wayyyy to much. 2. Dude not even wearing his mask correctly https://t.co/XIACUd4Rg7 — Jared Sullinger Sr. (@Jared_Sully0) March 15, 2021

NBA-spilleren Jared Sullinger reagerede også på hændelsen på Twitter, som han kalder »alt for voldsom«, og pointerer, at sikkerhedsvagten ikke engang bærer sin maske korrekt.

Australske News.com.au melder, at forbundet NCAA nu har indledt en sag, og ligaens assisterende kommissær fortæller, at de er »opmærksomme på hændelsen og undersøger den yderligere«.

Du kan se hele situationen i videoen herunder.