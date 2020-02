Kirkeklokkerne kommer inden for den nærmeste fremtid til at ringe for Jennifer Gates og den egyptiske springrytter Nayel Nasser.

Parret, som har været kærester i fire år, skal nemlig giftes.

Det annoncerede Jennifer Gates, datter til Microsoft-stiften og mangemilliardær Bill Gates, på sin Instagram.

'Nayel Nassar, du er en ener. Du tog fuldstændig benene væk under mig i sidste weekend, da du overraskede mig (...) Jeg kan ikke vente med at tilbringe resten af vores liv på at lære, vokse, grine og elske sammen', skrev 23-årige Jennifer Gates i sit opslag.

Vis dette opslag på Instagram Nayel Nassar, you are one of a kind. Absolutely swept me off my feet this past weekend, surprising me in the most meaningful location over one of our many shared passions. I can’t wait to spend the rest of our lives learning, growing, laughing and loving together. Yes a million times over. AHHH!!! Et opslag delt af Jennifer Gates (@jenniferkgates) den 29. Jan, 2020 kl. 12.29 PST

Jennifer Gates og Nayel Nassar har begge gået på Stanford University i USA. Førstnævnte gør stadig, hvor hun læser medicin. Og sammen deler de begge en passion inden for ridesporten, som har været med til at bringe dem tættere sammen.

»Han er professionel, og jeg er amatør. Så det at have muligheden at dele vores kærlighed og passion for hest med hinanden er helt utroligt,« har Jennifer Gates tidligere udtalt til CNN.

Nayel Nassar, der er 29 år, har ikke kun held i kærlighed. Også i sin sportsgren stormer han frem. I oktober sidste år kvalificerede han sig sågar til OL i Tokyo 2020 i springridning, hvilket er den først egyptiske kvalifikation i sporten de seneste 60 år.

Hvornår brylluppet vil stå, melder historien ikke noget om.