Flere betjente fra Los Angeles County har delt ulovlige billeder fra det helikopterstyrt, der tog livet af basketballstjernen Kobe Bryant og otte andre - heriblandt Kobe Bryants datter, Gianna.

Det skriver Los Angeles Times.

Det amerikanske medier har fra flere kilder med kendskab til sagen fået fortalt, at billeder taget på ulykkesstedet den 26. januar, da helikopteren forulykkede i Calabasas.

Billederne har betjentene delt internt, og i øjeblikket vides det ikke, hvor meget billededelingen har spredt sig.

Vragdele fra helikopterstyrtet. Foto: NTSB / JAMES ANDERSON HANDOUT Vis mere Vragdele fra helikopterstyrtet. Foto: NTSB / JAMES ANDERSON HANDOUT

En kilde siger til L,A. Times, at der blev talt om billederne internt i politienheden to dage efter ulykken.

Mediet TMZ bekræfter, at billederne, der er blevet delt internt, har indeholdt ligdele.

Billederne er taget af redningsfolk kort efter ulykken, men det vides ikke, hvem der står for at lække billederne.

L.A. County Sheriff's Department bekræfter over for L.A. Times, at man lige nu undersøger sagen og fortæller, at de har kontaktet pårørende til de afdøde på grund af mediernes dækning af, at betjente skulle have delt billederne.

Kobe Bryant med hustruen Vanessa Bryant. Arkivfoto. Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX Vis mere Kobe Bryant med hustruen Vanessa Bryant. Arkivfoto. Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX

TMZ beskriver, at politiet har kendt til sagen i tre uger, og at politiet skulle have fået en klage fra en bartender, der har overhørt en samtale med en politielev, der 'forsøgte at imponere en pige ved at vise hende billederne'.

Ulykken den 26. januar har endnu ikke fået fastlagt en konkret årsag, men det ligger allerede nu fast, at helikopteren aldrig burde have været på vingerne på grund af kraftig tåge.

Af den årsag har Kobe Bryants enke, Vanessa Bryant, sagsøgt helikopterfirmaet, der stod for flyvningen.

Hun - og flere andre, heriblandt Michael Jordan - holdt tale ved en stor mindehøjtidelighed for Kobe Bryant i Los Angeles mandag. Læs mere om det her.