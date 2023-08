Den australske kunstskøjteløber Harley Windsor har fået nogle vilde anklager i mod sig.

For efter han i 2020 mistede sin skøjtepartner russiske Ekaterina Aleksandrovskaya, der blev fundet død som 20-årig, peger flere nemlig skylden mod ham.

Det fortæller han til FS Gossips, der dækker kunstskøjteløb.

»Som sædvanlig ser folk kun det de vil se, og fordi Katya og jeg var så tætte som vi var, er mange overbeviste om, at jeg havde noget med hendes død at gøre. Det er selvfølgelig ikke sandt,« fortæller han til FS Gossips.

Harley Windsor og Ekaterina Aleksandrovskaya blev sat sammen som par i 2016, efter hun samme år var flyttet fra Rusland til Australien.

Men i februar 2020 efter fire års partnerskab ophørte makkerskabet.

I den forbindelse skrev Harley Windsor på Instagram, at det særligt var grundet helbredsproblemer, og han ønskede Ekaterina Aleksandrovskaya hurtig bedring efter hun en måned forinden var blevet diagnosticeret med epilepsi.

Blot to måneder senere blev hun fundet død - 20 år gammel - efter hun, ifølge sin træner, faldt ud af et vindue fra 6.sal i Moskva, skrev Fox News.

'Ord kan ikke beskrive hvordan jeg har det lige nu. Jeg er knust og rystet over Katyas triste og pludselige bortgang,' skrev han i et opslag på Instagram efter nyheden om sin tidligere makkers pludselige død.

Harley Windsor fortæller videre til FS Gossips, at han havde håbet dokumentarfilmen 'Harley & Katya', der udkom sidste år, om parrets makkerskab ville være med til at ændre folks opfattelse.

Men sådan blev det ikke.

»På sociale medier har folk ønsket, og ønsker stadig, at jeg skal dø og skriver mange forfærdelige ting,« siger han.

Sammen nåede Harley Windsor og Ekaterina Aleksandrovskaya at blive australske mestre to gange, formåede at blive juniorverdensmestre og kvalificere sig til vinter OL i Pyeongchang.