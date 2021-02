De professionelle sportsudøvere i Norge må væbne sig med tålmodighed efter forlængelse af coronarestriktioner.

Norges statsminister, Erna Solberg, holdt fredag pressemøde om coronarestriktioner, og hun kom med nedslående nyt til de professionelle sportsudøvere.

Topidrætten får således ikke lov at gå i gang endnu. Det betyder, at ligaer i sportsgrene som håndbold og ishockey ikke kan genoptages nu og her.

Heller ikke de professionelle fodboldklubber må spille testkampe som forberedelse til sæsonen, der efter planen skal sættes i gang i april.

Det bekymrer idrætspræsidenten i Norges Idrætsforbund, Berit Kjøll.

- For flere af idrætsgrenene er vi allerede godt inde i overtiden i forhold til at kunne fuldføre sæsonen med de planlagte kampe. En ny udsættelse gør, at der nu er stor fare for, at turneringer må aflyses i flere idrætsgrene, siger hun ifølge NTB.

Hun har derfor bedt om et hastemøde med den politiske top, og statsministeren har allerede indvilget i at mødes 3. marts.

- Jeg frygter, at flere udøvere falder fra, at de frivillige bliver væk, at arbejdstagere er i fare for at miste deres arbejde, og at klubberne risikerer at gå konkurs, siger Berit Kjøll.

Statsminister Erna Solberg er bevidst om de potentielle konsekvenser ved ikke at give eliteidrætten lov til at skyde sæsonerne i gang igen.

- Mange har ønsket, at vi åbner for turneringer i topidrætten. Det har vi ikke fundet rum til nu. Men vi vil have en dialog med idrætten fremover for at se på, hvad der skal prioriteres, når vi engang kan åbne op, siger Solberg.

Mens de professionelle sportsudøvere må se langt efter genstart, kan børn og unge så småt se lyset for enden af tunnelen.

Særligt de med hang til individuelle sportsgrene som eksempelvis langrend har fået gode muligheder for at komme i gang igen, og det vækker glæde i Norges Skiforbund.

- Vi er godt tilfredse med, at der nu åbnes igen for både træning og konkurrencer for børn og unge, siger skipræsident Erik Røste.

- Det er en beslutning, vi har ventet på med stor forventning i hele ski-Norge, og som vil have stor betydning for rigtig mange, siger han.

Det er ikke meldt ud, hvor længe restriktionerne gælder.

