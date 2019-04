Bidrag fra private og virksomheder skal give kvindelandsholdet penge til at deltage i EM-kvalifikationen.

Det danske kvindelandshold i basketball beder befolkningen om hjælp, så holdet kan deltage i kvalifikationen til EM i 2021.

Spillerne har startet en indsamling på en crowdfunding-hjemmeside, og målet er, at der inden for 28 dage er kommet 200.000 kroner i kassen.

Det er nemlig det beløb, som Danmarks Basketball Forbund (DBBF) mangler til at dække udgifterne til kvalifikationskampene i de kommende to år. Derfor er spillerne og forbundet sammen gået på pengejagt.

Kvindelandsholdet blev i 2018 genoplivet efter en årrække i dvale og vandt i suveræn stil den såkaldte Small Nations Cup, et EM for små basketnationer.

De overraskende gode resultater har udløst en økonomisk hovedpine i DBBF, for nu vil kvinderne til "det rigtige" EM, og forbundet har ikke budgetteret med udgifterne til kvalifikationsturneringen, der i alt løber op i 900.000 kroner.

DBBF-direktør Rasmus Winkel ser fornuftige muligheder for, at det danske hold kan kvalificere sig til EM - hvis der altså bliver råd.

- Vi har en forventning om, at pigerne kommer til at spille seriøst med om at kvalificere sig, men vi er jo ikke for alvor blevet testet på højeste niveau før.

- Vi tror på, at de har en rigtig god chance for at komme med til EM, siger Rasmus Winkel til DR.

/ritzau/