Kvindernes landshold i basketball opholder sig i en corona-boble i Riga for at spille EM-kvalifikationskampe.

Danmarks kvindelige landshold i basketball skulle fredag have mødt Tjekkiet ude og dernæst spillet hjemme i Danmark mod Rumænien på søndag i EM-kvalifikationen, men det har coronapandemien sat en effektiv stopper for.

Kampene vil dog blive afviklet, men for at gøre det på den mest forsvarlige måde er alle hold sendt i en boble i lettiske Riga, hvor alle kampe spilles i dette landsholdsvindue i kvalifikationsgruppe D.

Landsholdet ankom til hotelboblen mandag, og på et pressemøde torsdag fortalte flere af holdets profiler, at det indtil videre havde været en positiv oplevelse at være afskåret fra alle andre på egen etage.

Allerede inden afrejsen vurderede anfører Gritt Ryder, at boblen kunne blive en fordel for de undertippede danskere mod de større basketballnationer.

- Vi er et enormt homogent hold, der har det godt med hinanden. Derfor tror jeg, at den isolation kan være rigtig god for os, da nogle af de andre landshold måske har nogle primadonnaer, der kan være lidt mere udfordrede i en boble.

- Jeg håber i hvert fald, at det kan blive en fordel for os, siger Gritt Ryder.

I 15 år har Danmark slet ikke haft et damelandshold på den internationale scene, og da det blev til comeback ved EM for små nationer i 2018 ryddede Danmark al modstand af vejen og vandt suverænt guld.

Det gav mod på deltagelse i den reelle EM-kvalifikation, og det blev en mulighed rent økonomisk via crowdfunding, hvor landsholdsspillerne tog en stor tørn ved blandt andet at være trænere for unge rundt omkring i danske klubber.

For nærmest præcis et år siden blev kvalifikationen åbnet med nederlag til Rumænien og Italien, men danskerne havde nu alligevel en god oplevelse mod de store nationer.

- Jeg synes, at vi i sidste vindue viste, at når vi spiller godt, så har vi en mulighed for at slå alle.

- Vi er undertippede, men forhåbentlig kan vi som underdog overraske de andre, siger Gritt Ryder.

Danmark er efter to runder i gruppe D sidst med to point, da et nederlag giver et point. Tjekkiet fører an med fire point, mens Rumænien og Italien hver har tre point.

Gruppevinderen er direkte videre til EM, men toerne har også en chance for at komme til slutrunden i Spanien og Frankrig i sommeren 2021.

De kommende dage spilles der to runder i Riga, inden de resterende runder efter planen skal afvikles i begyndelsen af februar.

/ritzau/