Så længe de danske basketkvinder har bare den mindste mulighed for at nå til EM, vil de gå efter det.

EM-drømmen er ikke slukket endnu for de danske basketkvinder.

Danmark skal torsdag bruge en sejr på mere end ti point over Italien. Derudover kræver en dansk EM-billet, at italienerne taber til Rumænien i en efterfølgende kamp.

Det oplyser Danmarks Basketball Forbund i en pressemeddelelse, hvor landstræner Jesper Krone har opskriften på succes klar.

- For at slå Italien skal alle spillere være effektive. Vi skal have produktion fra alle, uanset hvor mange eller få minutter, de spiller.

- Vi skal tage virkeligt gode beslutninger og så skal vi have respekt for Italien, samtidig med at vi tror på vore egne evner, siger Jesper Krone.

De to hold mødtes i Gentofte foran 1600 tilskuere i november 2019. Her vandt Italien 82-72, efter at danskerne kun var bagud med fire point med halvandet minut tilbage.

- Det er vigtigt for os at forsøge at holde scoren så lav som muligt. Får italienerne mange boldbesiddelser, bliver de svære at danse med.

- De er meget aggressive, især i forsvaret, og de lever af deres bredde i holdopstillingen, advarer landstræneren.

Det Internationale Basketballforbund, Fiba, har øget coronasikkerheden til EM-kvalifikationskampene.

Alle grupper i turneringen samles i lukkede coronabobler, og det betyder, at de danske basketkvinder skal spille i Istanbul i en tom hal.

Anfører Gritt Ryder ser frem til de to kommende kampe torsdag mod Italien og lørdag mod Tjekkiet.

- Vi skal spille vores bedste og tro på det hele vejen igennem, hvis vi skal snuppe en sejr fra de to stærke nationer.

- Jeg forventer, at vi bringer den samme fight og det samme hjerte, i alt hvad vi gør, og så tror jeg på, at vi kan snuppe to sejre, siger anføreren.

Den danske trup består af to spillere, der til daglig spiller i Spanien, mens resten er fra den hjemlige liga.

Kvinderne stod i foråret 2019 selv i spidsen for en indsamling, der fik skrabet tilstrækkeligt med penge sammen til at finansiere en stor del af deltagelsen i EM-kvalifikationen.

Det var nødvendigt, fordi Danmarks Basketball Forbund i sin tid valgte at betale for herrernes EM-kvalifikation frem for kvindernes ud fra en nøgtern vurdering af økonomi og sportsligt potentiale.

Inden indsamlingen var kvindelandsholdet i en årelang periode lagt ned.

Danmarks kamp mod Italien fløjtes i gang torsdag klokken 19 dansk tid.

/ritzau/