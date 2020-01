Zion Williamson imponerende i sin imødesete debut for New Orleans Pelicans i NBA.

Natten til torsdag dansk tid fik basketballfænomenet Zion Williamson langt om længe debut for New Orleans Pelicans i NBA efter at have misset de første 44 kampe med en knæskade.

Og i debuten viste han glimt af det forventede potentiale.

Førsteårsspilleren, der af flere eksperter er blevet sammenlignet med NBA-stjernen LeBron James, var kun på banen i korte perioder, men scorede alligevel 22 point.

Han scorede blandt andet 17 point i træk for holdet på lidt under fire minutter i fjerde quarter og blev samtidig den første spiller i historien, som ramte fire ud af fire trepointsforsøg i sin debut.

Pelicans tabte ganske vist kampen mod San Antonio Spurs 117-121, men de ellevilde tilskuere i New Orleans kvitterede for debutantens præstation ved at råbe "MVP" (mest værdifulde spiller, red.) ned mod Williamson.

Ifølge Pelicans-cheftræner Alvin Gentry er der meget mere i vente fra Zion Williamson.

- Det, vi så, var bare en smagsprøve. Der er rigtig meget potentiale, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

Williamson blev i 2019 valgt af New Orleans Pelicans som den første spiller i NBA-draften.

I draften skiftes klubberne fra den nordamerikanske basketliga til at håndplukke de bedste spillere fra amerikanske universiteter. Internationale spillere kan også blive valgt.

- Loftet er meget højt for ham, og han kan snart nå dertil, siger Pelicans-træneren.

19-årige Zion Williamson spillede i sin college-tid for Duke University.

