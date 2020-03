En sexvideo af den canadiske basketballstjerne Jamal Murray og hans kæreste, Harper Hempel, er blevet lækket på de sociale medier.

Pludselig opdagede den 23-årige Denver Nuggets-spiller en video af sig selv og kæresten, hvor parret havdet intimt samvær, i en såkaldt story på Murrays egen Instagram-profil.

Det skriver The Sun.

NBA-stjernen fik herefter travlt, og der gik heller ikke mere end et øjeblik, før han fik slettet videoen fra Instagram.

Jamal Murray (tv.). Foto: MATTHEW STOCKMAN Vis mere Jamal Murray (tv.). Foto: MATTHEW STOCKMAN

Selv påstod Jamal Murray, at han var blevet hacket, da han kort efter episoden skyndte sig at undskylde hændelsen for sine mange fans i et Twitter-opslag. (Du kan se opslaget længere nede i artiklen.)

»Først og fremmest vil jeg gerne undskylde over for mine fans. Min profil er blevet hacket, og jeg arbejder på at løse problemet. Tak!« skriver han i det korte opslag.

Herefter skyndte Harper Hempel sig at slette sin Instagram-profil for derefter at oprette en ny, hvor hun i sit første opslag kom med en bøn til sine nye følgere.

»For det første vil jeg gerne sige, at vi alle sammen begår fejl, men sådan noget her skal løses. Desværre blev en video af mig uploadet til Jamals profil, men den skulle aldrig være havnet der i første omgang,« starter hun opslaget med, hvori hun fortæller, at videoen er en privat sag mellem kæresteparet, og at delinger af den slags indhold simpelthen skal stoppes.

First and foremost I would like to apologize to my fans. My account has been hacked, currently working on the issue. Thanks — Jamal Murray (@BeMore27) March 22, 2020

»Jeg vil gerne benytte chancen til at sige undskyld til fans, børn og offentligheden generelt, som har set videoen. Og tak til alle, der har været forstående og støttende i denne tid, jeg er så taknemmelig,« skriver hun videre i opslaget.

Jamal Murray blev i 2016 - efter blot et enkelt år på Kentucky University, der er berømt for sit basketballprogram - draftet som nummer syv. Inden den canadiske stjerne kom ind i ligaen, nåede han at møde Harper Hempel på det ene år, han gik på universitetet.

Efter flere gode sæsoner i ligaen, skiftede han endelig sin rookie-kontrakt ud med en såkaldt monsterkontrakt, da han skrev under med sit NBA-hold, Denver Nuggets, i sommer.

Det amerikanske hold betaler ham lige godt 150 millioner dollars over en femårig periode, hvilket svarer til en milliard danske kroner.