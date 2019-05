Basketballklubben Horsens IC fyrer med øjeblikkelig virkning Arnel Dedic efter en episode i omklædningsrummet.

Arnel Dedic er færdig som træner for Horsens IC.

Basketball-klubben fyrer med øjeblikkelig virkning træneren efter en episode i omklædningsrummet efter den tredje DM-finale i torsdags mod Bakken Bears.

Det skriver klubben på Facebook.

- I omklædningsrummet - i pausen mellem første og anden halvleg - udspillede en episode sig, som nu har fået konsekvenser.

- På bundlinjen er facit, at Arnel Dedic er færdig som træner i HIC med øjeblikkelig virkning, skriver klubben.

Den uddyber ikke, hvad episoden i omklædningsrummet mere konkret gik ud på.

Ifølge TV2 Sport kunne man i slutningen af første halvleg i torsdagens kamp høre Arnel Dedic sige ordet "mortherfucker" to gange til den amerikanske Horsens-spiller Brandon Tabb.

Tabb, som er topscorer i Horsens, kom efterfølgende ikke på banen mere i kampen, og i anden halvleg havde han forladt hallen.

43-årige Arnel Dedic har været træner i seks sæsoner i Horsens, hvor han har sikret klubben to danske mesterskaber og to pokaltitler.

- Det er naturligvis ikke nemt at sige farvel til en succestræner.

- Vi takker Arnel Dedic for at have været stærkt medvirkende til at få løftet HIC tilbage til tidligere tiders storhed. I samme ombæring ønsker vi ham held og lykke i fremtiden, skriver klubben på Facebook.

