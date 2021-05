Torsdag fyldte den legendariske baseball-spiller Willie Mays 90 år.

I den forbindelse fik han en lykønskning fra selveste Barack Obama. Og det var en pæn en af slagsen.

'Tillykke med fødselsdagen, Willie Mays. Hvis det ikke var for folk som Willie, havde jeg måske aldrig endt i Det Hvide Hus,' skriver den tidligere amerikanske præsident eksempelvis i et opslag på Twitter.

Willie Mays spillede hele 22 sæsoner i den bedste amerikanske baseball-liga – MLB. 59-årige Barack Obama mener, at han ændrede noget hos andre mennesker.

Barack Obama og Willie Mays sammen i 2009. Vis mere Barack Obama og Willie Mays sammen i 2009.

'Den ånd han spillede med, og hvordan han klarede sig selv rundt på banen, det ændrede folks tilgang til spillet og deres attitude. Jeg er glad for, at han stadig er sund og rask,' slutter Obama sit Twitter-opslag..

Baseball-legenden og Barack Obama har haft et venskab gennem mange år efterhånden. I 2009 fløj de således sammen i Air Force One til baseball-kamp..

Flyveturen lavede den nu tidligere præsident meget sjov med efterfølgende..

»Jeg er ombord på Air Force One, og jeg er kun den næstvigtigste person. Alle, der gik forbi os, spurgte, om de kunne hente noget til Willie Mays.«

Den tidligere baseball-spiller med kælenavnet 'The Say Hey Kid' var aktiv fra 1951 til 1973. Han anses af mange for at være en af de bedste nogensinde..

Barack Obama gav Willie Mays præsidentens medalje for frihed i 2015.