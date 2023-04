Lyt til artiklen

Det var ikke en almindelig dag på Klampenborg Galopbane.

Fire personer kom i politiets søgelys, hvoraf to blev anholdt. Se klippet øverst.

De fire havde skilte med til det nordsjællandske, hvor der stod 'Luk galopbanen', 'Elsk heste, drop væddeløb' og 'Hestevæddeløb er dyremishandling'.

De indtog pludselig banen, så løbet måtte udskydes. Til stor frustration for det øvrige publikum, fortæller B.T.s mand på stedet.

Alle fire bliver sigtet for at forstyrre husfreden, fortæller vagtchef Christian Illum fra Nordsjællands Politi til B.T. De fik en anmeldelse klokken 12.50 og rykkede ud.

»Vi fik en anmeldelse om, at der lå fire personer ude på galopbanen, umiddelbart inden hesteløbet skulle starte.«

»Vi sender to patruljer til stedet, og da vi når frem, havde to af demonstranterne forladt banen frivilligt sammen med vagter, og to andre måtte føres ud af os.«

»De to sidstnævnte blev anholdt, og de er nu her på Station Nord hos Nordsjællands Politi,« fortæller vagtchefen og understreger, at det foregik uden de store problemer.

»De gik frivilligt med, men vi havde grund til at tro, at de kunne gentage deres forehavende, hvis vi lod dem blive. De skulle selvfølgelig bortvises fra galopbanen, men vi frygtede, at de ville kom ind en gang til.«

De bliver alle sigtet efter straffelovens paragraf 264, der dækker over husfredskrænkelse, og væddeløbet blev efterfølgende genoptaget.

I England er tre personer også blevet anholdt, efter at en dyrerettighedsgruppe prøvede at forhindre det store hestevæddeløb Grand National i at forløbe som planlagt lørdag eftermiddag. Det fortæller Sky Sports.