Det er godt en måned siden, at 29-årige Amalie Iuel blev mor til sønnen Storm.

Og siden da er en ny balancering begyndt for den professionelle hækkeløber med danske rødder, der sigter efter OL-deltagelse for Norge om under et år.

Endnu tipper hverdagens balance over mod livet som mor, for kroppen er ikke helt klar til at begynde forberedelserne frem mod OL i Paris.

Selv om tiden er knap, så nyder Amalie Iuel familielivet med Storm og manden Aksel Lund Svindal, der er en af de mest vindende skisportsstjerner i Norge nogensinde.

Foto: Giuseppe Cacace/AFP/Ritzau Scanpix

»Det er virkelig, virkelig hyggeligt - en helt fantastisk tilværelse. Jeg har altid drømt om en masse børn, og nu er vi i gang. Vi trives virkelig godt i baby-boblen lige nu,« siger Iuel til Dagbladet og fortæller så om det tidspres, hun er under, inden OL om 11 måneder:

»Det er for tidligt at begynde med træning efter fødslen, og det kunne føre til skade. Så det gælder om ikke at få nogen tilbageslag, som gør, at man må starte forfra. Jeg prøver at skynde at skynde mig langsomt, og jeg stoler på Leif (hendes træner, red.),« siger hun og erkender, at det bliver hårdt.

Amalie Iuel løb med ved OL i Tokyo i 2021 og i Rio de Janeiro i 2016.

I 2021 nåede hun semifinalen, men dén blev en af karrierens største skuffelser - for hun tyvstartede, inden hun fik talt sig til et omløb, hvor hun endte som nummer sjok.

Den 29-årige hækkeløber er født i Danmark og boede i landet i to og et halvt år, men hun valgte altså siden at repræsentere Norge efter ophold i en lang række lande som barn.

