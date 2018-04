Bakken Bears udlignede til 2-2 mod Næstved og sikrede en femte kamp om en plads i DM-finaleserien.

Næstved. Team FOG Næstved kunne fredag aften sikre sig en plads i DM-finaleserien i herrernes bedste basketballrække.

Sådan gik det dog ikke, da Bakken Bears på udebane vandt 85-78 i det fjerde interne opgør i semifinaleserien.

Dermed skal de to hold ud i endnu en dyst for at finde holdet, der i finaleserien møder Horsens IC.

Bakken Bears tabte de to første kampe til Næstved, men bagud 0-2 har aarhusianerne nu udlignet til 2-2 i den samlede stilling.

Bakken Bears var foran 24-17 efter første periode, men i anden periode fik hjemmeholdet skabt bedre kontakt med stillingen 39-42.

Tredje periode tilhørte også Bakken Bears, mens Næstved halede ind i fjerde periode uden dog at kunne ændre på nederlaget.

Devaughn Akoon-Purcell blev topscorer for Bakken Bears med 18 point, mens Næstveds Troy Franklin blev noteret for 27 point.

Horsens IC blev torsdag klar til DM-finaleserien med en hjemmesejr på 77-73 over Randers Cimbria.

Det var femte semifinaleopgør, og Horsens vandt dermed samlet 3-2.