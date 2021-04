Bakken Bears vandt herrernes pokalfinale over Horsens IC efter forlængelse. BK Amager vandt kvindernes finale.

For 13. gang kan Bakken Bears kalde sig dansk pokalvinder i basketball, men sjældent har afgørelsen været så tæt, som den var i lørdagens finale mod Horsens IC.

Finalen bølgede frem og tilbage og først efter forlængelse vandt Bakken Bears med 82-80.

Horsens var i front flere gange i slutfasen, men Bakken slog til i afslutningen af dramaet.

De første to perioder var helt lige og vippede frem og tilbage, og pausestillingen var en helt kneben Horsens-føring på 36-35.

Bakken kom bedst ud til tredje quarter og bragte sig foran med 47-42, men med hele 15 point i træk kom Horsens i vinderposition foran 57-47.

Men så var det Bakkens tur til at finde en fremragende pointstime. 47-57 blev til 58-59 med seks minutter tilbage af fjerde quarter, og så var det helt lige igen.

Med tre minutter tilbage kom Bakken atter i front med en trepointsscoring, men Horsens kom tilbage og tvang kampen ud i forlængelse efter 69-69.

Her var Horsens flere gange foran med fire point, men Bakken vendte 74-78 til 79-78, efter at Thomas Lærke sænkede et trepointsskud med 44 sekunder tilbage.

Horsens nåede at komme på 80-79, inden Bakken afgjorde finalen.

Deshawn Stephens blev topscorer for Bakken og blev efterfølgende kåret som pokalfighter.

Tidligere på lørdagen havde BK Amager vundet kvindernes pokalfinale med 67-53 over BMS Herlev Wolfpack.

BMS førte 2-0, men det skulle blive holdets eneste føring i hele finalen. Amager fik hurtigt overtaget og førte med otte point efter den første fjerdedel.

Op til pausen spiste BMS dog af afstanden og var kun bagud med 30-33 halvvejs.

BK Amager var dog klart bedst i den sidste halvdel og øgede gradvist til den komfortable sejr.

Til denne bidrog Anna Seilund med 22 point, 14 rebounds og 7 assister, og hun blev kåret som pokalfighter.

Det var Amagers første pokaltitel for kvinder efter tre finalenederlag.

