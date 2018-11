Bakken Bears har vundet fire ud af fire kampe i Europe Cups første gruppespil efter 98-63-sejr i Bukarest.

Spillerne på det aarhusianske basketballflagskib, Bakken Bears, er svære at stoppe i Fiba Europe Cup i denne sæson.

Onsdag aften vandt Bakken Bears for fjerde gang af fire mulige i turneringens gruppespil, da det på udebane i Bukarest lykkedes aarhusianerne at tæve gruppe E's bundprop, Steaua Bucuresti, med 98-63.

Gruppens to bedste hold går videre, og efter onsdagens to kampe i gruppen står det klart, at Bakken Bears bliver det ene af dem.

Ud over selv at vinde fik østjyderne hjælp af Sigal Prishtina fra Kosovo, som slog Cherkaski Mavpy fra Ukraine med 92-73.

Bakken vandt med hele 34 point i den omvendte kamp mod rumænerne, men følte sig langt fra sikker på at tage endnu en sejr inden kampen.

Danskernes bekymringer blev dog hurtigt fejet af banen. Efter de første ti minutter førte Bakken med 28-13, og midtvejs i kampen var føringen udbygget til 53-34.

Spænding kom der aldrig noget af. Dertil var Bakken for stærke, og anført af amerikaneren Tobin Carberry, der blev Bakken-topscorer med 19 point, endte Bakken med en sejr på 35 point.

Onsdag i næste uge får Bakken besøg af gruppens nummer tre, Cherkaski Mavpy.

/ritzau/