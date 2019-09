Det var en kæmpe skuffelse at ryge ud til cypriotiske Keravnos i CL-kvalifikationen, siger sportsdirektør.

For tredje år i træk kiksede Bakken Bears fredag i kvalifikationen til Champions League, da det aarhusianske basketballhold måtte se sig samlet slået af cypriotiske Keravnos efter at være gået ned med flaget i anden halvdel af returkampen i den første af to kvalifikationsrunder.

Selv om Bakken havde stilet efter den første deltagelse i Champions League-gruppespillet siden 2016, er det ikke den værste trøst i stedet at skulle spille i Fiba Europe Cups gruppespil.

Det siger sportsdirektør Michael Piloz.

- Der er ingen tvivl om, at det var en kæmpe skuffelse at ryge ud. Men det betyder ikke, at den nye sæson er en katastrofe efter to kampe, fordi vi skal spille i Fiba Europe Cup i stedet for Champions League.

- Fiba Europe Cup er stadig en kæmpe turnering for os at være med i. Vi har det fint med at skulle spille med der. Det havde dog været en fordel, hvis vi først var røget ud efter anden runde i Champions League-kvalifikationen, så havde vi fået en nemmere pulje i Fiba Europe Cup, siger sportsdirektøren.

Sportsligt er Fiba Europe Cup svagere end Champions League. Økonomisk er der en lille forskel på turneringerne, som dog stadig er lig med en udgift for de 17-foldige danske mestre.

- Det er en stor udgift at deltage i de europæiske turneringer. Det koster mellem en halv og en hel million at deltage, alt efter hvor dygtige vi er. Jo længere vi kommer, jo flere udgifter er der. Det er lidt mærkeligt at arbejde med, siger Michael Piloz.

Aarhusianerne nåede i foråret 2018 frem til semifinalerne i Fiba Europe Cup.

Bakken Bears har slået sig op på at have en bredere trup end mange konkurrenter. I fredagens returkamp mod Keravnos var det dog ikke nogen fordel, fordi bundniveauet var alt for lavt, og Bakken tabte de sidste to perioder med 31 point.

Erfaringen i Bakken Bears viser, at det er en fordel at investere i en bredere trup frem for at investere i færre, men potentielt dygtigere spillere, siger Michael Piloz.

- Retrospektivt er alt jo i vejen, og man skulle have gjort alt anderledes. Men vi har kun spillet to kampe i sæsonen, så det er lidt tidligt at komme med en dom over, om konceptet har fejlet.

- Konceptet har virket i de seneste sæsoner, fordi vi har fået udnyttet, at vi har haft en bredere trup end mange andre.

- Men i basketball er der mange nye spillere i en trup i alle sæsoner, og det handler om, hvor dygtig man er til at få de nye spillere til at spille sammen fra første fløjt. Der var vi ikke dygtige nok i denne omgang, siger han.

Søndag eftermiddag tager aarhusianerne hul på titelforsvaret i Basketligaen med en hjemmekamp mod Nørrebro-klubben Copenhagen Basketball.

/ritzau/