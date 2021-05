Den kommende lokalpolitiker Steffen Wich roser Horsens IC og dansk basket efter Bakken Bears' seneste triumf.

Bakken Bears er for 19. gang i klubbens historie dansk mester i basketball, og størstedelen af de titler er hjemført med Steffen Wich som cheftræner.

Det gælder også den seneste, der kom i hus med en 96-87-sejr over Horsens IC torsdag aften i finaleseriens sjette opgør.

Bakken Bears bragte sig foran 3-0 i finaleserien efter en sejr i overtid i tredje opgør, inden Horsens IC slog tilbage og vandt to kampe i træk.

Og Steffen Wich roser de tabende finalister.

- Finaleserien var præcis, som den bør være. Det viser høj, høj klasse fra Horsens, at de kom tilbage efter at have fået en kold spand vand i hovedet i tredje kamp. De gjorde det rigtigt godt, siger Bakken Bears-træneren.

Torsdagens opgør var tæt i første halvleg, men efterhånden trak Bakken Bears fra.

- Vi havde en god uge op til kampen, hvor vi snakkede tingene igennem og fik nogle puslespilsbrikker på plads. Og jeg kunne godt se, at vi var der i kampen.

- Vi var bare ikke heldige nok i første halvleg. Men i anden halvleg kom vi i gang med bjørnebasket, og det er svært at dæmme op for, siger Wich om den afgørende sejr og uddyber, hvad bjørnebasket er:

- Det er fuld knald på og 60 point i en halvleg.

Spørgsmål: Du stopper nu som baskettræner efter en lang og succesfuld periode. Hvor står dansk basketball lige nu?

- Vi står rigtigt skarpt. Resultatmæssigt har det været vores bedste sæson nogensinde i Bakken Bears. Vi har aldrig scoret mere end nu, og vi er vist tæt på at være det hold i Europa, der scorer flest point per kamp, siger Wich og tilføjer:

- Vi har slået tre kæmpe mastodonter i Champions League, så vi står stærkt. Landsholdet står stærkt. Og når Horsens også gør det godt, og slutspillet var så intenst, så står dansk basket rigtigt, rigtigt godt.

Steffen Wich stiller til november op til kommunalvalget for Socialdemokratiet, men fortsætter i en udefineret rolle i Bakken Bears.

- Jeg ved ikke, hvad min rolle bliver endnu. Det bliver nok en slags værdivogter, og det er heller ikke så afgørende. Bakken Bears har en meget stærk kultur. Jeg skal være en del af det, men på en helt anden måde.

Spørgsmål: Du er før trådt til side og vendt tilbage. Kan du udelukke, at du bliver cheftræner igen?

- Det kan jeg jo ikke, når du spørger på den måde. Men det er på igen måde sådan, at jeg siger, at nu træder jeg til side, og så kan jeg bare træde ind igen på et tidspunkt.

- Jeg sidder aldrig stille, og det skal jeg heller ikke nu, men jeg skal i gang med alle mulige andre ting, siger Wich.

/ritzau/