De regerende danmarksmestre vandt sikkert på udebane i den første DM-finalekamp mod Horsens IC.

Horsens. Bakken Bears vandt torsdag aften den første af op til syv DM-finalekampe mod Horsens IC.

I Forum Horsens var aarhusianerne bedst og sejrede 71-57, så de fører 1-0 i kampe. Det kræver fire sejre at sikre guldet.

Bakken Bears førte 43-34 ved pausen.

Horsens IC, der vandt grundspillet, var godt med i begyndelsen, men fra slutningen af første quarter begyndte gæsterne at rykke, og det fortsatte i andet quarter.

Ikke mindst Jay Crockett var godt spillende med 15 point i første halvleg.

Bakken Bears var i problemer i semifinalen mod Team FOG Næstved, der førte 2-0 i kampe, inden det lykkedes aarhusianerne at nå DM-finalen med tre sejre på stribe.

Kampene blev spillet sideløbende med Bakken Bears' europæiske eventyr i Europe Cup, der sluttede i semifinalen.

Horsens IC måtte også ud i fem kampe for at besejre Randers Cimbria i semifinalen.

Det var dog næppe tilfældigt, at Bakken Bears og Horsens IC nåede finalen, eftersom det er fjerde år i træk, at netop de to hold mødes i DM-finalen.

Sidste år vandt Bakken Bears, mens Horsens IC triumferede de foregående to år.

I torsdagens kamp formåede Horsens IC ikke at komme tilbage, blandt andet fordi holdet manglede gennemslagskraft i offensiven.

Bakken Bears' Jay Crockett sluttede som topscorer med 22 point, mens Lawrence Alexander lavede 19 point for Horsens IC.

Den næste kamp i finaleserien spilles på mandag i Aarhus.

/ritzau/