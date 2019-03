Bakken Bears vandt ude over Ironi Ness Ziona fra Israel og er kvartfinaleklar i FIBA Europe Cup.

Bakken Bears er godt i gang med at kopiere det fornemme resultat fra sidste sæson i FIBA Europe Cup.

Onsdag aften vandt det aarhusianske mandskab returkampen i ottendedelsfinalen med 81-76 ude over Ironi Ness Ziona fra Israel.

Ryan Evans blev topscorer for det danske hold med 13 point.

Bakken Bears vandt også den første kamp på hjemmebane og går sammenlagt videre med 172-150.

Ironi Ness Ziona mønstrede ellers tro på et comeback og førte 40-31 halvvejs, men i de to sidste quarters var Bakken bedst.

Tredje quarter blev vundet med 20-11 og den fjerde med 30-25.

- Det var en imponerende præstation af drengene. Det var virkelig godt arbejde af hele holdet. Alle spillere steppede op i anden halvleg, siger Bakken-træner Steffen Wich i en pressemeddelelse.

- Vi gik fra at være bagud med ti point til at vinde med fem. Ikke mange hold laver et 15-point swing mod et godt hold fra den israelske række.

Dermed er Bakken Bears klar til kvartfinalen og er blot et enkelt avancement fra at tangere semifinalepladsen fra sidste sæson.

Ved den lejlighed tabte holdet til italienske Sidigas Avellin.

I den kommende kvartfinale venter tyske s. Oliver Würzburg. Bakken har hjemmebane i den første kamp 20. marts, men returkampen venter en uge senere.

/ritzau/