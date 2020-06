Fiba Europe Cup, hvor danske Bakken Bears havde spillet sig i semifinalen, vil ikke blive færdigspillet.

Den danske basketballklub Bakken Bears får ikke mulighed for at færdiggøre sin flotte deltagelse i denne sæsons Fiba Europe Cup.

Det Internationale Basketballforbund (Fiba) har således valg helt at droppe sæsonens turnering på grund af coronakrisen.

Det oplyser Fiba i en pressemeddelelse tirsdag.

Det aarhusianske basketballflagskib Bakken Bears havde formået at spille sig frem til semifinalen i turneringen, der ligger et niveau under den største europæiske turnering i Fiba-regi, Basketball Champions League.

I kølvandet på udbruddet af coronavirus var turneringen blevet udskudt til efteråret. Her skulle den have været afviklet som et Final 4-stævne på neutral bane. Men den er nu altså blevet helt afblæst.

Det blev besluttet ved et videomøde mandag, hvor Fiba-toppen deltog.

Også kvindernes EuroLeague og EuroCup er blevet afblæst.

Bakken Bears skal næste gang i aktion i september, hvor holdet spiller kvalifikation til Basketball Champions League.

/ritzau/