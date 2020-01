Basketballholdet Bakken Bears tabte stort i Tyskland, hvor Bayreuth slog danskerne med 23 point.

Efter en god start med to sejre i mellemrunden i Fiba Europe Cup er Bakken Bears løbet ind i to nederlag.

Det danske basketballhold tabte mandag aften 82-105 til Bayreuth på udebane efter en tysk pauseføring på 13 point.

Aarhusianerne var bagud med otte point efter første quarter, og føringen blev kampen igennem udbygget af hjemmeholdet.

Det efterlader Bakken Bears på andenpladsen i gruppe 1 med seks point for fire kampe, men både Benfica og Spirou Charleroi på de efterfølgende pladser har spillet en kamp færre.

De to bedste hold fra gruppen efter seks kampe går videre til kvartfinalerne.

Bakken Bears skal i ilden igen i Europe Cup 29. januar, hvor belgiske Spirou Charleroi er modstanderen.

I sidste sæson nåede de danske basketmestre helt til kvartfinalen i turneringen. Her viste de senere finalister fra s.Oliver Würzburg sig at være for stor en mundfuld.

Bakken Bears er nået til mellemrunden i den igangværende sæson efter at være endt på førstepladsen i sin pulje i det indledende gruppespil.

/ritzau/