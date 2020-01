Efter to sejre i gruppespillet i Europe Cup blev Bakken Bears tirsdag aften slået af Benfica.

Efter sejre i de to første gruppekampe kom basketballspillerne i Bakken Bears ned på jorden i Fiba Europe Cup, der er nået til anden fase i gruppespillet.

Sent tirsdag aften blev aarhusianerne slået med 90-79 på udebane af Benfica fra Lissabon. Dermed ligger det danske og det portugisiske hold side om side i toppen af gruppe I med fem point hver.

De danske gæster kom ellers godt fra start og vandt første periode med 18-17.

Benfica, der i sidste sæson blev nummer to i den portugisiske liga, svarede dog godt igen i anden periode, som hjemmeholdet vandt 33-21 og kunne gå til pausen med et forspring på 11 point.

I tredje periode fik Bakken barberet fire point af, så spændingen var intakt inden den sidste fjerdedel.

Men da kampen skulle afgøres, var portugiserne for stærke. Anført af den lille amerikanske spilfordeler Anthony Ireland holdt Benfica de danske gæster ud i strakt arm og sørgede for, at Bakken aldrig kom helt tæt på.

Bakken Bears indledte anden fase i gruppespillet med en sikker sejr over Medi Bayreuth fra Tyskland. Det blev fulgt op af en udesejr over belgiske Spirou Basket.

Holdene skal igennem seks spillerunder, hvorefter de to bedste går videre til kvartfinalerne.

/ritzau/