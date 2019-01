Basketherrerne fra Bakken Bears fulgte godt med i svær udekamp mod Avtodor Saratov, der trak fra til sidst.

De danske basketballmestre fra Bakken Bears led onsdag holdets første nederlag i Fiba Europe Cup.

På udebane tabte Aarhus-holdet med 60-71 til russiske Avtodor Saratov.

Trods nederlaget til det russiske storhold så har Bakken Bears fortsat gode muligheder for at avancere fra gruppespillet.

De russiske værter bragte sig i front med 19-12 i første quarter, inden de danske gæster begyndte at spise af hjemmeholdets forspring, der var på 33-29 midtvejs i kampen.

Det lykkedes Bakken Bears at komme på 51-51 i tredje quarter, inden modstanderne fra Avtodor Saratov satte tingene på plads i fjerde og sidste quarter.

Bakken Bears er noteret for to sejre og et enkelt nederlag i gruppespillet, efter at det danske mesterhold tidligere har slået de hollandske vicemestre ZZ Leiden og finske Kataja.

Næste opgave for Bakken-spillerne er en udekamp mod Leiden om to uger.

De to bedste hold fra gruppen avancerer til knockoutfasen i Fiba Europe Cup.

