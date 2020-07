Justin Dentmon, der har fortid i NBA og som landsholdsspiller for USA, skal hjælpe Bakken Bears i to måneder.

Basketballklubben Bakken Bears har hentet prominent forstærkning til den kommende periode.

Således har klubben skrevet kontrakt for to måneder med amerikaneren Justin Dentmon, der blandt andet har en fortid som landsholdsspiller for USA og NBA-spiller.

Det skaber begejstring hos sportschef Michael Piloz.

- Det er en drøm for os at kunne hente en spiller med det cv, som Justin Dentmon har.

- Han har spillet kampe i NBA, været den næstmest scorende spiller i Euroleague og i den amerikanske G-league, han har været topscorer i den israelske liga og i Champions League, og han har spillet på det amerikanske landshold, opremser Michael Piloz.

Den 34-årige Dentmon skal hjælpe det danske mesterhold i kvalifikationen til Champions League, der spilles i september.

- I evalueringen af sidste sæsons kvalifikationskampe til Champions League, hvor vi tabte til cypriotiske Keravnos, konkluderede vi blandt andet, at vi manglede erfaring og ikke havde været dygtige nok til at få holdet til at fungere så tidligt på sæsonen.

- Derfor har vi til den kommende sæson hentet mere rutinerede spillere, og vi starter træningen tidligere, end vi tidligere har gjort, forklarer sportschefen.

Kvalifikationen til Champions League indledes 15. september i Israel, hvor Hapoel Tel Aviv tager imod. Returkampen er 18. september i Aarhus.

Den samlede vinder møder vinderen af opgøret mellem belgiske Belfius Mons og polske Anwil Wloclawek.

Bakken Bears indleder træningen til den nye sæson 1. august.

/ritzau/