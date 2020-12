Den danske landsholdsspiller Daniel Mortensen skifter med øjeblikkelig virkning til Bakken Bears.

Bakken Bears har forstærket sig med en dansk landsholdsspiller.

Den 204 centimeter høje forward Daniel Andreas Mortensen, der startede sæsonen i spanske Real Murcia, skifter til Bakken Bears med øjeblikkelig virkning.

Det oplyser Bakken Bears i en pressemeddelelse fredag.

- Jeg tror, det vil være en god mulighed for at kunne udvikle mig som spiller og få nogle nye udfordringer i forhold til at være med til at spille europæisk basket.

- Jeg forventer at komme til at bidrage til holdet og sammenspillet i Bakken Bears sammen med nogle dygtige spillere og at kunne udbygge mit eget spil yderligere og udvikle mig som spiller fremadrettet, siger Mortensen.

Han spillede begge landsholdets seneste to kampe i sidste weekend, hvor Danmark overraskede stort ved at slå både Litauen og Tjekkiet i EM-kvalifikationen.

- Vi havde Daniel på besøg i sommer, hvor han trænede med, men han var dengang fast besluttet på at fortsætte sin karriere i udlandet.

- Vi er derfor glade for, at han kiggede vores vej, da hans ophold i Spanien ikke gik, som det skulle, siger Bakken-sportsdirektør Michael Piloz.

Daniel Mortensen fik sin basketballopdragelse i Glostrup og sit danske gennembrud i Hørsholm, hvor han spillede i Basketligaen fra 2013 til 2015.

Herefter var han fire år i USA - først et år i Wright State University efterfulgt af tre år hos Barry University.

Den professionelle karriere blev indledt i 2018 i svenske Wetterbygden, inden turen gik til Spanien uden den helt store succes.

- Jeg har haft svært ved at finde mig til rette på banen i et nyt system i Murcia og har ikke fået den rolle, som måske var forventet af mig.

- Derfor valgte klubben, at det ville være i begges bedste interesse at stoppe samarbejdet, forklarer Mortensen.

