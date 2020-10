Basketballklubben Bakken Bears har tilknyttet to amerikanere forud for Champions League-gruppespil.

Den aarhusianske basketballklub Bakken Bears har forstærket sig med to amerikanske spillere - herunder én med erfaring fra NBA.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

Den ene af de to er 26-årige Erik McCree, der senest har optrådt for franske Dunkerque og tidligere har spillet i verdens bedste basketball-liga, NBA.

I december 2017 fik han således fire kampe for Utah Jazz.

Erik McCree er lidt over to meter høj og beskrives af Bakken Bears som "en venstrehåndet forward med et godt skud og gode scoringsfærdigheder".

Foruden McCree henter Bakken Bears også den 28-årige point guard Glenn Cosey, der ankommer fra Krka i den bedste slovenske række.

Bakken Bears har tilknyttet de to nye spillere, efter at klubben i sidste uge sagde farvel til spillerne Justin Dentmon og D'Vaughn Akoon-Purcell.

Forstærkningerne kommer blandt andet forud for gruppespillet i Champions League. Her er klubben i en svær gruppe med italienske Sassari, tyrkiske Galatasaray og spanske Tenerife.

Champions League-turneringen rangerer under EuroLeague, hvor de bedste europæiske klubber deltager.

/ritzau/