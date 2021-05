Med en 96-87-sejr på udebane over Horsens IC har Bakken Bears sikret sig klubbens 19. danske mesterskab.

Bakken Bears er dansk mester i basketball for femte gang i træk og 19. gang i alt, efter at holdet torsdag slog Horsens IC med 96-87 i den sjette finalekamp.

Dermed vinder Bakken Bears finaleserien med 4-2.

Horsens IC havde vundet de to forgående opgør og reduceret til 2-3, inden torsdagens sjette kamp, hvor det længe lignede en tæt afgørelse.

Holdene fulgtes pænt ad indtil midten af tredje periode, hvor Bakken Bears ramte en solid periode og via blandt andet flere trepointsscoringer opbyggede en tocifret føring.

Horsens forsøgte at svare igen i fjerde periode, men Bakken Bears havde hele tiden et modsvar, når hjemmeholdet nærmede sig.

Mesterskabet er Bakken Bears 19. i klubbens historie, hvilket er en udbygning af klubbens egen danmarksrekord.

Det er samtidigt klubbens femte mesterskab i træk, og det er en tangering af BMS rekord, som blev opbygget fra 1985 til 1990.

Med torsdagens mesterskabssejr siger Bakken Bears samtidigt farvel til sin succestræner Steffen Wich, der har været en del af klubben i forskellige roller i mere end 30 år.

Wich stopper som cheftræner for at blive lokalpolitiker. Han stiller således op til kommunalvalget i november for Socialdemokratiet, men vil fortsat være en del af organisationen i Bakken Bears.

Med Wich på sidelinjen som cheftræner har Bears vundet 13 danske mesterskaber samt leveret flotte resultater i de europæiske turneringer blandt andet semifinaler i FIBA Europe Cup i både 2018 og 2020.

/ritzau/