Bakken Bears slog Spirou Charleroi overbevisende og er i spil til avancement i Fiba Europe Cup.

Den danske basketballstolthed Bakken Bears kan stadig gøre sig forhåbninger om at nå videre til næste runde i Fiba Europe Cup.

Onsdag skulle aarhusianerne vinde for fortsat at være sikre på at have muligheden i egne hænder.

Det skete på overbevisende manér, da belgiske Spirou Charleroi blev slået med 101-87.

Bakken stak fra belgierne allerede i første quarter, som sluttede 31-16 i dansk favør. Halvvejs i kampen var føringen øget til 57-36.

Så kunne Bakken træde lidt på bremsen, og belgierne, der havde udspillet deres chance i gruppen allerede inden opgøret, kunne svare lidt tilbage i kampens sidste del.

Spirou Charleroi vandt tredje quarter 25-22 og pyntede også lidt på cifrene i sidste quarter, så den danske sejr kom til at lyder på 14 overskydende point.

Med sejren kommer Bakken på otte point for fem kampe i gruppe I i turneringens andet gruppespil.

Tyske medi Bayreuth og Benfica fra Portugal har begge syv point inden deres indbyrdes kamp sent onsdag aften.

I den sidste gruppekamp på onsdag skal Bakken hjemme møde Benfica.

De to bedste går videre til kvartfinalerne.

