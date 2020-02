Efter at have misset finalen sidste år kan Bakken Bears atter kalde sig dansk pokalvinder i basketball.

Horsens IC var i hjemlige rammer i Forum Horsens til pokalfinalen i basketball for herrer, men de gulblusede tropper kunne ikke fuldbyrde et stort comeback mod de forsvarende danmarksmestre fra Bakken Bears.

Pokalvinderne fra 2018 vandt over pokalvinderne fra 2019 med 90-80 efter føring på 49-34 i pausen.

Selv om Randers Cimbria øjeblikkeligt fører Basketligaen, så var finalen et opgør mellem dette årtusinds to dominerende hold for herrerne, Bakken Bears og Horsens IC.

Faktisk skal man helt tilbage til 2002 for at finde enten en DM-finaleserie eller en pokalfinale, hvor et af de to hold ikke har været deltager.

De seneste tre års DM-vinder, Bakken Bears, lagde bedst fra land og fik ret hurtigt åbnet et pænt forspring.

Mod slutningen af anden periode nåede aarhusianerne op på en føring på 22 point, og det lignede en mulig afgørelse tidligt.

En god slutspurt frem mod pausen af Horsens reducerede afstanden til 15 point.

I tredje periode lagde Horsens flere gange an til at bide Bakken i haserne, men ved indgangen til sidste periode var forskellen 11 point.

Og spændingen kom faktisk tilbage, da hurtige point bragte Horsens inden for fem point af Bakken Bears, som dog lykkedes med at holde modstanderne fra livet.

Med under et minut tilbage var forskellen seks point, men tættere på end fire point kom Horsens ikke, og Bakken Bears kunne fejre pokaltriumfen.

I damernes finale gik sejren til Hørsholm 79ers med cifrene 84-63 efter en ret ensidig affære, hvor Værløse BBK i anden periode blev hægtet af.

Hørsholm førte 30-26 efter en velspillet første periode, men en ringe anden periode af Værløse blev dyr. 21-9 sluttede perioden, og afstanden på 16 point var aldrig tæt på at blive neutraliseret.

Dermed endte det med sikker pokaltriumf til Hørsholm, som senest tog titlen i 2018.

/ritzau/