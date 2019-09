Med en sejr på 95-86 over det cypriotiske mesterhold styrer Bakken Bears mod avancement i CL-kvalifikationen.

De danske basketballmestre fra Bakken Bears fik tirsdag en fin start i jagten på at nå gruppespillet i Champions League.

På udebane vandt Aarhus-holdet med 95-86 over Keravnos, der vandt guld i den cypriotiske liga i sidste sæson.

De danske gæster lagde hårdt ud og vandt første periode med 28-12 og udbyggede føringen med yderligere fire point, så stillingen ved pausen var 52-32.

Cyprioterne halede i tredje periode en anelse ind, så føringen en overgang var nede på otte point. I sidste periode trak Bakken-spillerne igen fra, så forspringet blev udbygget til 85-67.

Keravnos satte en slutspurt ind, så Bakken-forspringet på et tidspunkt skrumpede ind til fem point.

Selv om de to hold står over for hinanden igen om tre dage i Vejlby-Risskov Hallen, så står cheftræner Steffen Wichs mandskab med særdeles gode chancer for at spille sig videre.

For at nå gruppespillet venter der dog yderligere én kvalifikationsrunde, hvor vinderen af duellen skal op mod Lietkabelis, som i sidste sæson blev nummer fire i Litauens bedste række.

For tre år siden kæmpede Bakken sig ind i gruppespillet, hvor holdet havde det svært. Dengang blev det blot til en enkelt sejr og hele 13 nederlag i 14 gruppekampe.

Bedre gik det i den efterfølgende sæson, hvor Aarhus-holdet nåede semifinalen i den mindre turnering, Fiba Europe Cup.

/ritzau/