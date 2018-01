Isaiah Thomas ville ikke spille mod Boston Celtics, før han er 100 procent klar efter lang skadespause.

Boston. Boston Celtics pillede natten til torsdag pynten af vicemestrene fra Cleveland Cavaliers med en klokkeklar sejr på 102-88 i verdens bedste basketball-liga, NBA.

Kampen var imødeset med store forventninger, da det var første gang, at Boston Celtics' store profil fra sidste sæson, Isaiah Thomas, var tilbage i universitetsbyen, efter at han skiftede til Cleveland ved udgangen af sidste sæson.

På den anden side stod Kyrie Irving, der i sidste sæson var med til at føre Cleveland Cavaliers til finaleserien, men nu spiller i grønt for Boston.

Ingen af de to spillere fik dog lov at spille hovedrollen i kampen. Isaiah Thomas sad på bænken hele kampen, efter at han debuterede for Cleveland tirsdag efter en lang skadespause.

Og Kyrie Irving scorede kun 11 point i kampen, hvilket for ham må anses for at være en skuffelse.

I stedet trådte andre Boston-profiler i karakter. Terry Rozier kom ind fra bænken og scorede 20 point i kampen. Jayson Tatum og Marcus Smart scorede begge 15, mens Jaylen Brown supplerede med 14 point i Bostons fjerde sejr på stribe.

Udeholdet var atter en gang ført an af LeBron James, der scorede 19 point, mens Kyle Korver scorede 15 - alle fra trepointslinjen.

Cleveland Cavaliers var aldrig for alvor i nærheden af en sejr. Dertil var succesraten på skuddene for dårlig. Cleveland scorede således blot på 29 procent af skuddene i første quarter, som Boston vandt 32-21.

Boston holdt fast i føringen og udbyggede den yderligere i tredje og fjerde quarter. Og da der ikke længere var tvivl om udfaldet, blev profilerne henvist til bænken.

I pausen mellem første og andet quarter blev der vist en video af Isaiah Thomas' tid i Boston. Det udløste stående ovationer blandt publikum. Han havde ellers frabedt sig hyldesten, indtil han var klar til at spille 100 procent.

- Jeg var ude i syv måneder. Jeg ville aldrig vende tilbage og spille mod Boston, hvis ikke jeg helt rask, siger Isaiah Thomas efter kampen.

