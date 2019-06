Patrick Nielsen tabte godt nok i sin MMA-debut.

Men det har ikke skræmt bokseren væk fra buret. Det fortæller han i afsnit fire af serien 'B.T. Backstage', som kan ses i toppen af artiklen.

»Det har ikke skræmt mig væk sådan en MMA-kamp. Det har det ikke, fordi jeg tog den måske bedste, der er i Danmark lige nu,« siger Patrick Nielsen og fortsætter:

»Og han slog som en dukke slår. Det han slog og ramte med var børneslag i forhold til, hvad jeg er blevet ramt med før,« siger Patrick Nielsen efter kampen om Mark O. Madsen.

Kampen blev afgjort i første omgang, hvor Mark O. Madsen med et kvælertag fik Patrick Nielsen til at komme med det famøse 'tap out' - et klap på enten modstanderen eller i gulvet, der signalerer, at fighteren overgiver sig.

En afslutning han allerede efter opgøret ytrede, at han ikke var tilfreds med. Tværtimod. For den fik ham til at sende en sviner afsted mod Mark O. Madsen, da kampen var afgjort.

På trods af lørdagens nederlag er Patrick Nielsen dog optimistisk, og han spår, at en længere forberedelse havde ændret kampbilledet til hans fordel.

»Jeg frygter ikke denne her sport mere. Og havde jeg haft et halvt års tid til at lave denne her kamp, havde jeg most ham til plukfisk. Det var fint. Jeg fik prøvet det, og jeg har faktisk ikke så meget mere at sige til det,« sagde Patrick Nielsen.

En enkelt ting mere blev det dog til. For bokseren kunne da ikke dy sig for at runde af med endnu en stikpille til Mark O. Madsen.

»Hvis han er en mand, kan han komme i bokseringen bagefter,« sagde Patrick Nielsen.

B.T. har fulgt Patrick Nielsen op til og under braget mod Mark O. Madsen i KB Hallen lørdag aften. Her kan du se afsnit 1, afsnit 2 og afsnit 3.

Du kan læse, hvordan hele aftenen på Frederiksberg forløb i LIVE-bloggen her.