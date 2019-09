Det kan være en kampsportsudøvers værste mareridt. Vægttab.

Når der skal rammes en helt bestemt vægt, som man skal arbejde for at komme ned på - men samtidigt ikke skal arbejde så hårdt, at det tærer for meget på kræfterne.

I tredje afsnit af B.T. Backstage-serien 'Comeback til en kriger' følger vi den danske MMA-fighter Nicolas Dalby i de sidste timer op til indvejningen fredag.

Torsdag, 14 timer før den officielle indvejning, vejer Nicolas Dalby 82,7 kg. Han skal smide 5,7 kg på den de timer, så han rammer kravet på 77 kg.

Han kommer til at gå i ringen på en 85-86 kg. Kenneth Jay, ph.d. i sportsfysiologi

»Det er faktisk ikke så meget, egentlig,« siger Nicolas Dalby.

»Det er ikke en nem proces. Det er hårdt for kroppen. Han kommer til at gå i ringen på en 85-86 kg,« siger Kenneth Jay, der ph.d i sportsfysiologi og Nicolas Dalbys nærmeste i denne proces.

Hvordan smider man så 5,7 kg på et halvt døgn? Man sveder. Meget. Nicolas Dalby tager flere gange utroligt varme bade for at få kroptemperaturen op. Derefter pakkes han ind på en helt speciel måde for at fastholde svedprocessen.

Den 34-årige dansker bliver pakket ind i noget, der minder om en tætsiddende affaldspose, mens han pakkes ind i håndklæder og dyner. Imens kan han ikke lade vær med at tænke på lørdagens kamp.

Nicolas Dalby får ekstremt meget sved på panden i tredje afsnit af B.T. Backstage. Foto: Nikolai Linares Vis mere Nicolas Dalby får ekstremt meget sved på panden i tredje afsnit af B.T. Backstage. Foto: Nikolai Linares

»Jeg kan tydeligt høre det og mærke det på min puls, fordi mit blod er så tykt nu, at det dunker i ørerne. Jeg kan mærke min puls går op, sådan 'dudududu', når jeg tænker på sekvensker fra kampen.«

»Hvad nu, hvis han rammer mig med en albue, hvad nu hvis jeg timer en perfekt albue. De der sekvenser, jeg kører igennem i mit hoved, hvis de kommer, så stiger pulsen. Den kan godt kommer op på 120,« siger Nicolas Dalby.

Danskeren var aldrig bekymret undervejs for sit vægttab, der blev klaret uden problemer. Han går i ringen lørdag aften klokken 20.00, hvor han møder brasilianske Alex Oliveira.

Se hele tredje afsnit af B.T. Backstage med Nicolas Dalby øverst i artiklen. Har du ikke set de tidligere afsnit, kan du her ser afsnit et og afsnit to. Og så kan du følge hele lørdagens UFC-stævne fra Royal Arena direkte på Viaplay og her på bt.dk fra klokken 17.00.