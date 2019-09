Når der den 28. september skal kæmpes i UFC i København, skal danske Nicolas Dalby i aktion.

Det bliver dermed et comback i UFC for 34-årige Dalby, der har kæmpet med lidt af hvert, også uden for oktagonen. Blandt andet en svær depression.

B.T. har fulgt den danske MMA fighter helt tæt i tiden op til, at slaget i UFC, Ultimate Fighting Championship, skal stå i København.

I første afsnit af serien 'Comeback til en kriger' har B.T. blandt andet mødt en af Dalbys gode venner, radiovært Simon Jul, der har haft stor betydning for Dalbys comeback til MMA.

Nicolas Dalby fotograferet en uge inden sin UFC MMA-kamp i Royal Arena. Foto: Nikolai Linares Vis mere Nicolas Dalby fotograferet en uge inden sin UFC MMA-kamp i Royal Arena. Foto: Nikolai Linares

Simon Jul var en af dem, der var helt tæt på MMA fighteren, da han var allerlængst nede, fanget i depressionens og alkoholens klør.

»Der er jo mange, der typisk vil sige, at det er hans nederlags skyld, at han har det sådan. Og det ved jeg er langt fra tilfældet med Nicolas,« fortæller Simon Jul.

Da Nicolas Dalby havde det svært, tog Simon Jul og en anden god ven fat i ham for at finde ud af det hele.

»Vi tog en snak om, hvad fanden skal det her blive til. Det her handlede simpelthen om, hvordan og hvorledes, han i det hele taget havde det med sit liv. Og om, hvad han ligesom skulle finde frem i sig selv, og hvad han skulle stole på i sig selv.«

»At Nicolas er kommet tilbage, det tror jeg mest skal lægges over på hans kone og hans barn. De gav ham i den grad et ståsted. Jeg tror, han søgte meget efter at stå et sted,« lyder det fra Simon Jul.

Nicolas Dalby har datteren Caya, som ændrede hans syn på tilværelsen. Det blev et vendepunkt, at han skulle være far, og det fik ham blandt andet til at søge hjælp hos en pyskolog.

Og på lørdag skal han i Royal Arena til det store UFC-stævne vise, hvad han kan, og hvad han som menneske og MMA fighter er gjort af.

