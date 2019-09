En 'killer'.

Der findes to Nicolas Dalby'er. Ham, der slås i et stort bur, smurt ind i blod og med ild i øjnene. Og så den Nicolas, der er varm, kærlig og far til en datter.

I andet afsnit af serien 'Comeback til en kriger' går B.T. tæt på de to personligheder, Nicolas Dalby råder over, og som gør ham i stand til at kæmpe til sidste blodsdråbe, når han står i oktagonen.

Der sker noget med den Nicolas, jeg kender, han forsvinder lige så stille Simon Jul

»Han har to sider, den mand. Når du er sammen med ham privat, så kan du ikke finde et menneske, der er sødere, mere betænksom, mere nysgerrig, mere indlevende, der rigtig gerne vil være der for sine omgivelser.«

»Alt det, som jeg sætter pris på ved ham som ven, det er alt det, han ikke er, når han går ind i buret. Han er en 'killer',« fortæller hans gode ven Lasse Lindholm.

Det er også den 'killer', vennen og radioværten Simon Jul ser, når Dalby træder ind i buret for at kæmpe.

»Der sker noget med den Nicolas, jeg kender, han forsvinder lige så stille. Og når man så ser hans øjne, og han kæmper, så tænker jeg bare: 'Det der menneske kender jeg overhovedet fucking ikke',« fortæller Simon Jul.

Når han træder ind i buret på lørdag i København, bliver det på hjemmebane for Nicolas Dalby. Men det lader han sig ikke presse eller distrahere af.

»Det eneste, jeg kigger på, når jeg går ind, det er buret. Min modstander står inde i buret, for jeg kommer til at være den, der går sidst ind, så når jeg står derinde, så er mine øjne kun rettet mod ham.«

»Før i tiden var jeg måske også lidt ængstelig omkring det og lidt for overspændt, men efter jeg er begyndt at arbejde med min psykolog og coach, så er vi kommet frem til nogle værktøjer, jeg kan bruge,« fortæller Dalby.

