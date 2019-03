Det er ved at tage form. Det store stævne.

9. marts nærmer sig, og det er ikke hvilken som helst forårsdag set med danske MMA-øjne. Det er nemlig her, den til dato største kamp for MMA-kæmper Mark O. Madsen finder sted.

Forventningerne til den store kamp i K.B. Hallen, hvor danskeren skal kæmpe mod franske Thibaud Larchet, er høje. Og den højt rangerede franske kæmper bliver Mark O. Madsens hidtil største udfordring.

»Jeg tror, aftenenen bliver elektrisk,« siger Mark O. Madsen.

»Jeg er godt klar over, at med de ti måneder, vi har været i gang, der har vi taget et kvantespring, og at det her, det bliver den hårdeste modstander til dato,« lyder det fra Mark O. Madsen.

Han er spændt, og han glæder sig. Der er meldt udsolgt til det store event, og omkring 150 millioner seere forventes at kigge med på skærmene, men stævnet i K.B. Hallen har mere potentiale i sig end 'bare' vild underholdning for en aften.

»Hvis alt spiller, så kan det her stævne være et 'turning point' for dansk MMA. Jeg tror, det her stævne kan være med til at sætte dansk MMA på verdenskortet,« fortæller Mark O. Madsen.

Træningen frem mod 9. marts er intens, og Mark O. Madsen har allieret sig med et af de største danske navne i MMA-verdenen.

»Det er jo lidt af en dansk MMA-legende. Han er den mest vindende dansker i USA og muligvis også den bedste danske MMA-kæmper, vi nogensinde har haft,« siger Mark O. Madsen om sin danske træner, Martin Kampmann.

Kampmann og Mark O. Madsen har lagt en plan, der blandt andet bygger på Madsens styrker fra hans tidligere karriere som bryder.

»Han (Mark O. Madsen, red.) har denne her verdensklassebrydning, og jo mere vi kan trække kampen over i de dele, hvor Mark er stærkest, jo bedre,« fortæller Martin Kampmann blandt andet.

»Som Marks træner er det jo hele tiden mit job at få hans styrker mest muligt i spil.«

De styrker kan forhåbentlig bringe Mark O. Madsen langt frem på både den danske og ikke mindst den internationale MMA-scene, der er det store mål.

Mark O. Madsen i selskab med Søren Bak, Nicolas Dalby og Mads Burnell, der alle skal i aktion Cage Warriors den 9. marts.

»Jo bedre og bedre modstandere man slår, jo mere 'credibility' er der også i forhold til at komme ind og skulle kæmpe i UFC,« lyder det fra Martin Kampmann, der tilføjer:

»Så længe Mark bliver ved med at slå sine modstandere, så kommer han også til at kæmpe UFC.«

Du kan se Mark O. Madsen kæmpe mod Thibaud Larchet på lørdag. Den kamp og resten af det store stævne vises fra kl. 18.30 på Viaplay, TV3 Sport og TV3+.