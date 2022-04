New York Mets-profilen Pete Alonso havde lidt ondt i hovedet i weekenden.

Baseballsæsonen er netop kommet i gang igen, og det startede med et brag imellem New York Mets og Washington Nationals. Bogstavelig talt.

Nationals-pitcheren Mason Thompson havde skruet armen godt på, for bolden røg af sted med 152 kilometer i timen. Men helt præcis var han dog ikke, da bolden røg direkte i hovedet på Mets' Pete Alonso, der stod klar til at batte.

Han røg straks i jorden, mens kampens kommentatorer fik et stort chok på direkte tv. Alonso derimod fik en blodig mund og en hævet læbe som resultat af slaget, men han slap med den værste skræk.

Mets mødte Nationals igen senere i weekenden, hvor Alonso igen var i hovedrollen. Her ramte bolden ham dog ikke i hovedet.

Til gengæld fik han træf på den og sørgede for en homerun, hvor han efterfølgende gestikulerede ud til publikum med en finger for munden. Det gjorde ham ikke just mere populær på de kanter.

Det har generelt været en begivenhedsrig tid for Alonso, der for blot få uger siden på mirakuløs vis slap levende fra en alvorlig bilulykke, hvor hans bil rullede tre gange rundt.

Og nu stjæler han altså igen overskrifterne i de amerikanske sportsmedier.