Den canadiske snowboarder Mark McMorris troede bare, han havde fået et blåt øje.

Men efter et vildt styrt blev skaden langt værre end forventet.

McMorris, der har vundet tre OL-medaljer, måtte i stedet igennem en omfattende operation.

»Hvad jeg troede var et blåt øje, udviklede sig til en langt mere alvorlig skade. Jeg er blevet opereret for at få min øjenhule og næse fikset. Tak for de mange søde beskeder, de betyder meget,« skriver han på sin Instagram.

McMorris på OL-podiet. Foto: Ben Stansall/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere McMorris på OL-podiet. Foto: Ben Stansall/AFP/Ritzau Scanpix

Det var egentligt ikke selve styrtet, der gav OL-atleten problemer, men det var hans eget knæ, der var skurken.

Da han landede, ramte knæet ham direkte i ansigtet med fuld kraft - og så var der ikke andet for at blive fløjet på hospitalet med helikopter.

McMorris håber dog på at være tilbage på løjperne indenfor få måneder.

Den 30-årige snowboarder har Winter X Games-rekorden for flest karrieremedaljer med 23, deriblandt 11 af guld.