Australien og Frankrig vil tillade, at OL-atleter kan blive vaccineret før sommerlegene i Tokyo.

Mens Danmark indtil nu ikke vil lade OL-atleter komme foran i vaccinekøen, er flere andre lande i gang med at gå i en anden retning.

Australien og Frankrig åbnede tirsdag for, at atleter, der ønsker det, kan lade sig vaccinere imod coronavirus inden sommerens OL i Tokyo. Det skriver Reuters.

Den australske regering oplyser, at alle deltagende atleter vil blive prioriteret og komme foran i vaccinationsprogrammet.

Mere end 2000 atleter, trænere og officials, som skal til OL, vil få deres stik inden afrejsen til OL samt de paralympiske lege, lyder meldingen.

- Vi ønsker at se vores atleter tage til Tokyo for at konkurrere og derefter vende sikkert hjem til Australien, siger Greg Hunt, der er australsk sundhedsminister, ifølge Reuters.

Der er i Australiens regering forståelse for atleternes situation.

- Mens sårbare australiere forbliver en absolut prioritet, mens vaccinationerne fortsætter, så forstår vi det pres, som vores toppræsterende atleter er udsat for, i og med legene kommer nærmere, siger Richard Colbeck, Australiens sportsminister.

Samme melding lyder i Frankrig. Her har de franske atleter også fået grønt lys til at blive vaccineret før OL.

- Atleterne og trænerne, som vil repræsentere Frankrig i Tokyo denne sommer, vil få mulighed for at blive vaccineret, lyder det i en meddelelse fra den franske regering til Reuters.

I Frankrig regner man med, at det er omkring 1400 personer, som vil modtage vaccinen.

De atleter, som ønsker det, vil allerede blive vaccineret fra og med denne uge. Atleterne kan forventes at være færdigvaccinerede i slutningen af maj.

Dermed springer atleterne foran i køen i Frankrig, som planlægger at tilbyde vacciner til de 18- til 49-årige fra midten af juni.

Tidligere har også Tyskland tilbudt sine atleter at blive vaccineret før OL. Storbritannien og Spanien forventer desuden at få sine atleter vaccineret inden legene.

OL begynder 23. juli og varer til 8. august.

