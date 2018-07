Helvede brød løs i basketballkampen mellem Filippinerne og Australien, og nu undskylder holdene for scenerne.

Manila. Tankerne blev ført tilbage til et klassisk værtshusslagsmål i en gammel westernfilm, da basketlandsholdene fra Filippinerne og Australien tidligere på ugen mødtes i kvalifikationen til VM.

Spillere, fans og ansatte fra holdene kom under kampen i håndgemæng ved stillingen 79-48 i australsk favør. Nogle spillere blev ramt af knytnæver, mens andre forsøgte sig med flyvespark. I alt 13 spillere blev smidt fra banen.

Episoden får nu holdene til at komme med en fælles undskyldning.

- Vi undskylder over for hele basketballverdenen og i særdeleshed over for vores fantastiske fans, skriver holdene ifølge nyhedsbureauet AFP.

Filippinerne og Australien understreger, at opførslen var uacceptabel, og at scenerne "bragte basketballspillet i miskredit".

Den tidligere Chicago Bulls-spiller Luc Longley, der var med til at vinde tre NBA-mesterskaber sammen med blandt andre Michael Jordan og nu er assistenttræner på Australiens landshold, var onsdag chokeret over episoden.

- Jeg har aldrig set noget lignende. Ikke engang på YouTube. Jeg tror, at deres træner, Chot Reyes, opildnede dem til at angribe os, sagde han, da australierne landede.

Det Internationale Basketballforbund (Fiba) har indledt en disciplinærsag mod begge mandskaber.

/ritzau/