En ubærlig tragedie har ramt den ukrainske højdespringer Kateryna Tabashnyk.

Den 28-årige højdespringers mor blev dræbt i et russisk luftangreb på den ukrainske by Kharkiv natten til torsdag. Det skriver det britiske medie Daily Mail.

Tabashnyks mor en af de 11 dræbte i et angreb på moderens boligblok, som sårede 40 andre og antages at være et af de dødeligste angreb siden krigens begyndelse.

Ifølge Daily Mail postede Tabashnyk en story på Instagram, som viser ruinen af moderens lejlighed, hvor hun kunne genkende et gammelt løbsnummer, som moderen havde gemt som trofæ fra sin datters karriere.

Kateryna Tabashnyk. Foto: Vaclav Salek Vis mere Kateryna Tabashnyk. Foto: Vaclav Salek

'Min mor. Jeg elsker dig rigtig meget. Den russiske verden tog min mors liv,' skriver hun blandt andet.

Kateryna Tabashnyk ligger i øjeblikket nummer 15 på verdensranglisten i højdespring og har tidligere været helt oppe som nummer fem.

Der er i disse dage EM i atletik i München, og af stævnets officielle hjemmeside fremgår det, at verdens nummer 15 ikke har stillet til start i højdespringsdisciplinen.

For efter angrebet viser det sig nu, at Tabashnyk er tilbage i sin ukrainske hjemby. Det afslører endnu en story på Instagram lørdag.

Også den ukrainske præsident, Volodymyr Zelensky, har adresseret angrebet.

»Vi tilgiver ikke, vi vil tage hævn. Det er et modbydeligt og kynisk angreb på civile,« lyder det fra præsidenten.