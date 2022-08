Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Storbritannien er blevet ramt af en stor sportsulykke.

Den britiske tikampsatlet Ben Gregory var fredag eftermiddag involveret i et voldsomt cykelstyrt, som har resulteret i, at han er blevet lagt i koma og i kritisk tilstand. Den 31-årige tikampsatlet har som følge af styrtet fået kraniebrud, brud på nakke og hjerneblødning. Det skriver det britiske medie Daily Mail.

Gregorys kæreste Naomi Heffernan har i en story på Instagram delt, hvad der sket med atleten, hvor der bag teksten er et billede af de to med store smil og regnbueflag.

»Jeg har aldrig følt mig så bange, hjælpeløs og kvalmeramt,« skriver Naomi Heffernan.

Ben Gregory. Foto: Anja Niedringhaus Vis mere Ben Gregory. Foto: Anja Niedringhaus

»Han er en fighter og han skal nok komme igennem det her.«

I opslaget fortsætter Heffernan med at fortælle om, hvor stærk hendes Ben er både fysisk og mentalt, og hun opfordrer til, at alle sender tanker og positiv energi til den forulykkede.

Gregory, der oprindeligt kommer fra Wales, styrtede på en træningstur og har før været involveret i et cykelstyrt. I oktober 2020 ungik waliseren alvorlige skader.

Gregorys styrt har fået stor omtale i flere britiske medier, og på de sociale medier breder støtten til Ben Gregory sig. Det walisiske atletik forbund har på twitter været ude og vise sin støtte.

Our sincere thoughts are with you and your family @bengregz https://t.co/uOj2DV0QDd — Welsh Athletics (@WelshAthletics) August 21, 2022

Naomi Heffernan skrev tidligere endnu en story, hvor hun takkede alle for de søde beskeder. Ifølge Heffernans story sætter hospitalet bedøvelsen på pause denne mandag, og ud fra reaktionen vil man vide, hvilken vej det vil gå for den tidligere stjerne.

»Det bliver en lang vej til at komme sig, men jeg ved hvor meget kærlighed og støtte han har fra sine venner og familie. Jeg har al tro på, at han nok skal klarer sig,« skriver hun.

»Han har så meget at leve for, og det vil få ham igennem det her.«

Seneste melding fra Sky News er, at han kæmper for livet.