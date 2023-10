For godt en måned siden kunne den norske hækkeløber Amalie Iuel pryde sig med titlen mor efter 'nogle hårde dage på hospitalet'.

Nu åbner den norske atletikstjerne op for, hvad de hårde dage på hospitalet indebar.

For efter flere timer på fødselsgangen måtte hun og kæresten, Aksel Lund Svindal, erkende, at fødslen var noget mere kompliceret end forventet, og sønnen Aksel kom til verden ved et akut kejsersnit.

Det fortæller Amalie Iuel til NRK.

»Jeg var ret ked af det, for jeg havde håbet på at gøre det på den gammeldags måde eller den sædvanlige måde. Lige da lægerne sagde det, var jeg meget ked af det. Men jeg indså hurtigt, at det var nødt til at være sådan, hvis han skulle komme ud sund og rask,« siger hun.

Det var 1. september, at det norske stjernepar lykkeligt kunne afsløre, at deres første barn var kommet til verden.

'Mor hviler sig efter nogle hårde dage på hospitalet. Far er meget, meget stolt. Storm er selvfølgelig det smukkeste, vi nogensinde har set,' skrev parret.

Og i weekenden kunne Amalie Iuel og Aksel Lund Svindal atter juble af glæde. Her afslørede parret nemlig, at de nu kan kalde sig forlovede.

Amalie Iuel, der er født i Danmark, men som siden har valgt at repræsentere Norge, har tidligere fortalt, hvordan OL i 2024 er det helt store mål, efter hun måtte droppe VM i Budapest som følge af graviditeten.

Målet om OL i den franske hovedstad har den norske hækkeløber endnu ikke opgivet, men endnu er tilværelsen at finde en balance mellem rollen som mor og livet som topatlet.

