Ifølge IAAF-præsident Sebastian Coe er en enhed i færd med at undersøge påstande om doping blandt kenyanere.

Præsidenten for Det Internationale Atletikforbund (IAAF), Sebastian Coe, havde næppe håbet, at han skulle besvare spørgsmål om en potentiel dopingskandale få dage før starten på VM i Qatar.

Ikke desto mindre blev han mandag spurgt til en udsendelse på den tyske tv-station ZDF, der angiveligt viser to kenyanske topatleter modtage indsprøjtninger med epo.

Han bekræfter, at beskyldningerne bliver behandlet af Atletikkens Integritetsenhed (AIU), som hører under IAAF.

- Jeg ved, at AIU undersøger de anklager, der er fremsat af det tyske medie. Jeg er sikker på, at AIU vil komme med en redegørelse for IAAF, så snart de har fundet ud af, hvad der er op og ned, siger Coe ifølge nyhedsbureauet AFP.

Foruden de skjulte optagelser af atleterne medvirker en anonym læge i udsendelsen. Han fortæller, at han har behandlet otte løbere med doping, og hævder, at epo bruges i træning, men ikke lige op til konkurrencer.

Det Kenyanske Atletikforbund (AK) skrev mandag på Twitter, at udsendelsen ikke fremlægger beviser nok til, at det kan tage stilling til sagen endnu.

- På grund af manglende beviser eller yderligere information kan AK hverken be- eller afkræfte troværdigheden af de anklager, der cirkulerer i medierne, skriver AK.

Der er også anklager om korruption mellem AK og Kenyas antidopingagentur. En tidligere ansat hævder på ZDF, at agenturet "skjuler resultater fra visse atleter, så løberne ikke kan få karantæne".

Brett Clothier, formand for AIU, siger i udsendelsen, at der ses med stor alvor på anklagerne.

- Det er nogle alvorlige beskyldninger. Vi er ikke så naive, at vi siger, at den slags problemer og korruption ikke eksisterer i Kenya, siger Clothier.

Kenya er ifølge ZDF en af de nationer, der er under særligt opsyn. Viser det sig, at landet har brudt dopingreglerne, kan hele nationen blive udelukket fra stævner.

Ved det kommende VM er Rusland fortsat udelukket. IAAF meddelte mandag, at landet fortsat har karantæne som følge af en omfattende dopingsag, der kom frem i lyset i 2015.

En række russiske udøvere uden dopinghistorik har dog fået lov til at deltage under neutralt flag.

/ritzau/