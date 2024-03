Simone Frandsen forklarer i interview med DR, hvordan hun blev presset til at trække sig som atletikformand.

Simone Frandsen er fortørnet over metoderne, der blev brugt, da hun i slutningen af januar blev presset til at trække sig som formand for Dansk Atletik.

De fortæller hun i et interview med DR Sporten, hvor hun kalder metoderne "moralsk og etisk vanvittige".

Ifølge Frandsen blev hun i første omgang præsenteret for et mistillidsvotum underskrevet af fem bestyrelsesmedlemmer, som krævede, at hun gik af inden for 48 timer.

I det tre sider lange dokument blev hun blandt andet beskyldt for at "lyve om nogle ting og være dårlig til at lede bestyrelsen".

- Jeg var da godt klar over, at vi havde uenigheder. Så jeg skrev tilbage, at jeg jo var valgt som formand for at få ro på, og jeg opfordrede til, at vi mødtes, siger Frandsen.

Der blev dog intet møde mellem parterne. I stedet kom en indkaldelse til et ekstraordinært bestyrelsesmøde 31. januar med agendaen "mistillid til formanden".

Heri fremgik det ifølge Frandsen, at bestyrelsen havde i sinde at indkalde til et ekstraordinært årsmøde med klubberne, hvis hun ikke gik af på bestyrelsesmødet.

I mødeindkaldelsen til de 250 klubber ville man vedhæfte mistillidserklæringen.

Det fik hende og tre andre bestyrelsesmedlemmer til at trække sig.

- Det blev mere og mere vanvittigt. Metoderne var vilde.

- De ville finde noget på mig, kritisere mig sønder og sammen og true mig. Jeg føler, det er moralsk og etisk en helt vanvittig måde at arbejde på, siger hun.

Søren Speich Sørensen, der var med til at sende mistillidserklæringen til Simone Frandsen, vil over for DR ikke kommentere den nu tidligere formands udsagn om metoderne

Han fortæller, at han og de resterende medlemmer fandt det nødvendigt at stille et mistillidsvotum.

Fredag skrev DR, at Team Danmark manede til ro i et såkaldt bekymringsbrev efter at have fået et nys om mistillidsvotummet.

I dette udtrykte Team Danmark bekymring over de mange ledelsesskift, der har været i Dansk Atletik i de seneste år, og varslede, at uroen kunne koste forbundet økonomisk støtte.

Men det ikke fik ikke de fem bestyrelsesmedlemmer til at droppe deres mistillidsvotum.

På nuværende tidspunkt har Thomas Vang Christensen overtaget formandsposten i Dansk Atletik.

I løbet af foråret skal Dansk Atletik vælge en ny formand og en ny næstformand. Det er tredje gang på under to år, at der skal findes en ny formand. Dertil kommer altså, at forbundet skal ansætte en ny elitechef.

/ritzau/