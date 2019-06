Verdensforbundet IAAF strammer antidopingindsatsen over for maratonløbere og andre gadeløbere.

Det er blevet en anelse for nemt at snyde dopingkontrollen for deltagerne i verdens største gadeløb.

Det Internationale Atletikforbund, IAAF, har søndag på et bestyrelsesmøde i Monaco besluttet at poste flere penge i et nyt antidopingsystem. Det skal sikre flere kontroller end i dag.

Mange maratonløbere og andre gadeløbere træner i det daglige uden en risiko for at blive testet uden for konkurrence.

En analyse af dopingindsatsen har vist, at 76 procent af vinderne af 50 forskellige gadeløb i 2018 ikke var omfattet af et uafhængigt antidopingprogram i deres hjemlande.

Det hidtidige antidopingsystem har typisk fokuseret på de 10 til 15 bedste mandlige og kvindelige atleter i hver disciplin.

Derudover har det primært været op til nationale antidopingorganisationer at teste atleterne i næste lag.

/ritzau/dpa