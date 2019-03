På et møde i Doha har IAAF besluttet at fastholde udelukkelsen af Rusland fra atletikkonkurrencer.

Rusland må stadig kigge langt efter at deltage i internationale atletikkonkurrencer som nation.

Det har Det Internationale Atletikforbund (IAAF) besluttet på et møde i Doha i Qatar, skriver flere internationale nyhedsbureauer.

Rusland har været suspenderet af atletikforbundet siden 2015, hvor Det Internationale Antidopingagentur (Wada) udgav en rapport, som fremlagde beviser for udbredt brug af doping i landet.

64 russiske udøvere har dog fået lov til at konkurrere under neutralt flag i 2019, fordi de over for IAAF har dokumenteret, at de ikke er involveret i den statsstøttede russiske dopingsnyd.

Som nation står Rusland dog stadig uden for døren.

IAAF understreger, at Rusland først kan blive lukket ind, når landet udleverer testresultater fra det laboratorium i Moskva, hvor dopingsvindlen angiveligt har fundet sted. Derudover skal Rusland yde økonomisk kompensation.

/ritzau/