Fremover skal atletikudøveres sko være tilgængelige på det åbne marked i fire måneder, før de må bruges.

Det internationale atletikforbund World Athletics har forbudt brugen af prototype-sko i konkurrencer.

Det skriver Reuters.

- Fra 30. april og frem skal alle sko have været tilgængelige for atleter på det åbne marked i fire måneder, før de må bruges i konkurrencer, lyder det i en udtalelse fra World Athletics ifølge Reuters.

Det er Nikes Vaporfly-model, der har udløst diskussionen om, hvilke sko atletikudøvere må bruge i konkurrencer. De kom på markedet i 2017.

Fredagens beslutning kommer blandt andet, efter at Eliud Kipchoge havde en prototype af Nikes Vaporfly-model på, da han i oktober sidste år løb et maraton på under to timer som den første nogensinde.

Kenyanerens sko indeholdt tre karbonplader i sålen, hvilket gør det nemmere at løbe hurtigere. Normalt har Vaporfly-modellen, som alle kan købe, en enkelt karbonplade i sålen.

Mens Kipchoges rekord blev sat i et regulært rekordforsøg, så er det altså nu forbudt at bruge sko, som dem han havde på, i officielle konkurrencer.

Fremover må atleters løbesko maksimalt indeholde "en enkelt plade af et givent materiale", lyder det fra World Athletics, med undtagelse af pigsko, der godt må indeholde flere plader, "hvis formålet er at montere pigge".

- Det er ikke vores job at regulære hele markedet for sportssko, men det er vores pligt at bevare elitekonkurrencernes integritet ved at sikre, at de sko, atleterne bruger i konkurrencer, ikke giver unfair hjælp eller fordele, siger præsident i World Athletics Sebastian Coe ifølge Reuters.

Kenyanske Brigid Kosgei var iført "normale" Nike Vaporfly-sko, da hun i oktober sidste år satte verdensrekord for kvinder i maraton med tiden 2 timer 14 minutter og 4 sekunder.

/ritzau/